Caserta. E’ previsto per martedi’ 11 maggio dalle ore 6 e fino alle 23 di mercoledi’ 12 maggio l’ open -day Astrazeneca alla caserma Garibaldi.

L’ affluenza prevista sarà regolarmente gestita dai militari della Caserma che si stanno già organizzando per accogliere le persone che in questi due giorni si presenteranno per la vaccinazione.