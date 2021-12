Alla Caserma Magroni di Maddaloni raggiunti 75056 vaccini somministrati

Centro Vaccinale della Caserma Mauro Magrone in Maddaloni sede della Scuola di Commissariato dell’esercito italiano di cui è comandante il Generale Leonardo Colavero.

Oggi raggiunta quota 75056 vaccini distribuiti in sinergia con la Azienda Sanitaria locale di Caserta di cui è direttore il dott. RUSSO. Il Centro è ubicato nel ex Padiglione Arte Bianca della Caserma Magrone destinato a diventare il Salone Museale del Corpo di Commissariato dell’esercito italiano come programmato dal Gen. Stefano Rega attuale Capo del Corpo di Commissariato.