Alla Galleria Artemi si presenta “Il valore del merito”

La Galleria Artemi, situata in Via D. Gentile 136 a San Nicola la Strada (CE), ospiterà domenica 1 febbraio 2026 alle ore 18:00 la presentazione del libro dell’autrice Valeria Tramontano “Il Valore del Merito – Analisi e Testimonianze” in un evento culturale di grande rilievo che unisce la riflessione sociale, l’arte e la musica.

Ad aprire la serata e a porgere i saluti istituzionali sarà la direttrice della Galleria Artemi, Emilia Della Vecchia, seguita dall’intervento del Sindaco di San Nicola la Strada, Vito Marotta, che porterà il saluto dell’amministrazione comunale.

Dialogheranno con l’autrice figure di spicco del panorama professionale e culturale:

• Avv. Massimo Garofalo, penalista

• Dott.ssa Lucia Zarrillo, psicologa e psicoterapeuta

• Dott. Giuseppe Vozza, editore

Particolarmente atteso l’intervento dell’Avv. penalista Camillo Irace, che offrirà un contributo di approfondimento sui temi affrontati nel volume.

Testimonianze dei corsisti del “Metodo Tramontano – preparazione concorsi “ .

A moderare l’incontro sarà il Prof. Giovanni Lieto Fiorito, docente presso il Liceo Scientifico “Quercia” di Marcianise, che guiderà il dibattito e il confronto con il pubblico.

La serata sarà arricchita da momenti di intrattenimento musicale al pianoforte, a cura della Yamaha Music School di San Nicola la Strada e Caserta.

Molto gradita anche l’esibizione della giovane pianista Grazia Denise Ferrandino, alunna dell’ITC Calcara di Marcianise.

Al termine dell’incontro, gli ospiti saranno accolti da uno sfizioso buffet a cura dalla Pizzeria “A Modo Mio” di San Nicola la Strada (CE).

L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del quotidiano online “News & Social” link https://www.facebook.com/share/1HFLQ3qvPb/?mibextid=wwXIfr

consentendo anche a chi non potrà essere presente di seguire la presentazione.

Un appuntamento culturale da non perdere, che conferma la Galleria Artemi come punto di riferimento per la promozione della cultura e del dialogo sul territorio.

Sinossi

Il valore del merito – Analisi e testimonianze, scritto dalla dottoressa Valeria Tramontano, è un manuale che esplora il concetto di merito come principio fondante dello sviluppo personale, professionale e sociale. Attraverso un approccio interdisciplinare, l’opera analizza il significato del merito nei diversi contesti educativi, lavorativi e istituzionali, mettendone in luce il ruolo nella costruzione di una società equa, responsabile e orientata alla crescita.

Il testo unisce riflessione teorica e contributi esperienziali, alternando analisi critiche a testimonianze dirette che offrono uno sguardo concreto sulle dinamiche del riconoscimento del merito nella vita reale. Vengono affrontate tematiche quali l’impegno, la competenza, la responsabilità individuale, l’etica del lavoro e le pari opportunità, evidenziando come il merito possa rappresentare uno strumento di valorizzazione del talento e di contrasto alle disuguaglianze.

Il manuale si propone come una guida utile per studenti, docenti, professionisti e decisori, stimolando una riflessione consapevole sul valore del merito non solo come criterio di valutazione, ma come leva di motivazione, inclusione e progresso collettivo. Con un linguaggio accessibile ma rigoroso, l’opera invita il lettore a riscoprire il merito come elemento centrale per la costruzione di percorsi autentici di crescita e riconoscimento.

L’immagine di copertina a cura del Graphic Designer Francesco Dello Margio.