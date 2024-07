Alla Lega non piacciono le tazze con su scritto “Caserta”.

Il deputato casertano della Lega Gianpiero Zinzi ha gridato alla follia per l’iniziativa dell’importante multinazionale Starbucks, grande catena internazionale di caffetterie, di mettere in vendita nel suo negozio, sito nella stazione ferroviaria napoletana, delle tazze con la figura stilizzata della Reggia di Caserta. Secondo il deputato leghista è follia e il sindaco Marino dovrebbe denunciare la multinazionale.

Ecco quanto il sindaco di Caserta ha risposto: “Leggo con sorpresa di una reazione scomposta da parte di un parlamentare della Lega, che addirittura contesta a me e all’Amministrazione Comunale di non ribellarci rispetto a una promozione gratuita della città di Caserta messa in atto da un’importante multinazionale quale Starbucks. Secondo lui, la comunità casertana dovrebbe sollevarsi perché nel punto vendita situato nella stazione centrale di Napoli, città che in Europa registra tra i maggiori tassi di crescita in termini di presenze turistiche, su una tazza viene riportata la scritta “Caserta”, con accanto il disegno della Reggia. Un’occasione di promozione a costo zero, una possibilità di raggiungere un numero enorme di turisti, in gran parte stranieri, incuriositi da questo oggetto.

E noi dovremmo anche arrabbiarci e citare Starbucks per danni: lo trovo incomprensibile. Ma la cosa che trovo davvero inspiegabile è che ad ergersi a difensore e paladino della città di Caserta e del nostro territorio sia un parlamentare che ha votato la legge sull’autonomia differenziata, un provvedimento vergognoso che distrugge il Sud e quindi anche la provincia di Caserta. Votare a favore di una legge simile vuol dire svendere il Mezzogiorno a un partito, la Lega, che odia il Sud e si pone come unico obiettivo quello di aumentare il gap tra il Nord e l’Italia Meridionale. Non accettiamo lezioni da chi, in nome di una convenienza politica, ha permesso, con il suo voto, che il progetto antimeridionalista della Lega prendesse forma. Tuttavia, siamo tranquilli: i cittadini, attraverso il referendum, smantelleranno questo scempio e presenteranno il conto a chi ha approvato questa pessima legge”.