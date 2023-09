Alla Reggia Borbonica: tecnologia al servizio della cultura.

Si rinnova anche per il mese di settembre l’appuntamento in streaming Dialoghi con la Reggia che si svolge sui canali social dell’Istituto casertano. La direttrice e lo staff culturale del monumentale sito d’arte e cultura dialogheranno, con tutti gli appassionati del palazzo Reale Borbonico, su argomenti di vario interesse.

Chi vorrà, potrà intervenire liberamente.

Lo scopo di tale iniziativa è rendere partecipe un pubblico più vasto di problematiche e progetti relativi alla riqualificazione finalizzata al nuovo rilancio turistico, voluto da questa amministrazione.

Inoltre attraverso l’iniziativa “Scegli tu di cosa parlare nel prossimo appuntamento”, che consiste in un sondaggio, aperto a tutti, in cui saranno proposti vari argomenti da discutere on line, ognuno degli interessati potrà votare il tema da lui preferito tra quelli proposti. Il risultato deciderà quale tematiche saranno protagoniste della discussione.

I contenuti proposti per il prossimo appuntamento di settembre sono:

🔹 Giardini della Flora: opportunità di collaborazione con il territorio

🔹 Bosco di San Silvestro

🔹 Restauro dei tetti del Palazzo Reale

Si potrà partecipare al sondaggio tramite il seguente link: