ALLA VISTA DEI CARABINIERI PUSHER TENTA DI DISFARSI DELLO STUPEFACENTE. ARRESTATO

Non è sfuggito ai carabinieri il gesto compiuto da un 23enne che, alla loro vista, ha tentato di disfarsi di alcune dosi di stupefacente.

Erano le 16.30 di ieri quando una pattuglia dei carabinieri della Stazione di San Prisco, nel transitare in via Frà Luigi Monaco di quel comune ha notato, nei pressi di una piazzetta ivi esistente e solitamente frequentata da spacciatori, il giovane che, alla loro vista, ha tentato di disfarsi di un cofanetto che, recuperato, è stato accertato contenere sostanza stupefacente del tipo hashish.

La droga, il cui quantitativo è poi risultato essere di complessivi gr. 8,5, era pronta per essere spacciata. Infatti era suddivisa e confezionata in 5 dosi. La successiva perquisizione, estesa anche all’abitazione del 23enne, ha permesso ai militari dell’Arma di rinvenire e sequestrare ulteriori gr 12 di analoga sostanza stupefacente contenuta in un cofanetto in alluminio posto nella sua cameretta. Sul comodino, posizionato accanto al suo letto, è stato rinvenuto e sequestrato un borsello con all’interno 37 bustine del tipo utilizzato per confezionare lo stupefacente, un bilancino di precisione, un taglierino con tracce di hashish e la somma contante di 60 € ritenuta provento di illecita attività.

L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.