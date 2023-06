Allagamenti e traffico in tilt a causa delle piogge torrenziali

Nella giornata di ieri, intorno alle 16, una pioggia torrenziale ha reso alcune zone della città praticamente inaccessibili per l’allagamento di alcuni sottopassi fondamentali che sono stati interdetti, in particolare quello di via Ferrarecce, quello pedonale di via Acquaviva e la galleria Parco della Reggia.

Sono intervenuti la Protezione civile e i vigili del fuoco che hanno recuperato da un auto in panne due donne (foto). La città non è nuova a questi episodi di gravi

disagi per la cittadinanza conseguenti a eventi temporaleschi. Già negli anni passati si annoverano allagamenti di routine proprio del sottopasso via Ferrarecce/Viale Lincoln, nonostante lavori eseguiti allo scopo di risolvere il default. Non bisogna essere ferrati luminari in ingegneria idraulica per poter pianificare sistemi efficienti di drenaggio urbano tenendo conto tuttavia di due fattori evidenti e sostanziali che non lasciano dubbi per un approccio risolutivo dei problemi che si ripetono e continueranno a farlo se non si interviene con una visione pragmatica : soddisfare la crescita delle portate pluviali con nuove opere e/o adeguando le vecchie alle nuove condizioni climatiche, ridurre le portate pluviali in arrivo e defluenti in rete con l’aumento della permeabilità e la creazione di invasi per “laminare” le portate (Best Management Practices). Non è necessario ricorrere ad un regime di straordinarietà quando è dovere di ogni buona amministrazione provvedere a garantire l’ordinarietà con una attenta e lungimirante politica di governance del territorio. I principi di buona amministrazione non si coniugano con la pratica di fabbricare emergenze dispendiose e dannose per le comunità.