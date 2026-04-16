La scuola non si chiude: famiglie in piazza

Capodrise. Le famiglie degli studenti dell’Istituto “Gaglione” nel pomeriggio di oggi, 16 Aprile, scenderanno in piazza, a seguito della chiusura della scuola, che presentava rischi per la sicurezza degli alunni, a causa dell’inagibilità della struttura dichiarata dal Comune.
La manifestazione vuole accendere i riflettori sulla questione e spingere le istituzioni a far eseguire subito la messa in sicurezza, senza costringere gli studenti a dover cambiare le loro abitudini, perché si ritroverebbero, altresì, a dover fare i turni pomeridiani.
Le famiglie, non accettando questa decisione, hanno quindi deciso di mobilitarsi organizzando una manifestazione in piazza, questo pomeriggio alle 17.
Si partirà dalla scuola Gaglione, poi via Santa Lucia, via Rao, fino ad arrivare in piazza Aldo Moro davanti al Comune.
Vengono chieste aule adeguate per garantire la didattica antimeridiana e un intervento immediato per la messa in sicurezza della scuola.