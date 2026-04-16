Palazzo a rischio crollo in pieno centro

Caserta. Forti momenti di paura in pieno centro, ieri 15 Aprile, nel tardo pomeriggio, quando intorno alle 18.30 un’auto ed un camion dei Vigili del Fuoco, sono dovuti intervenire in Piazza Matteotti, per transennare un palazzo per motivi di sicurezza, sgomberando 25 famiglie da un palazzo a rischio crollo, a causa di cedimento strutturale che sarebbe avvenuto in uno stabile adiacente.

In un primo momento si sono creati ingorghi di traffico durante i primi rilievi.

Successivamente sono intervenuti sul posto, tecnici del Comune, per valutare l’agibilità dei due stabili, e la Polizia Municipale, che ha chiuso la strada al traffico.