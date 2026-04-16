Intelligenza artificiale, etica e coscienza. Il convegno al Giordano Bruno

Intelligenza artificiale, etica e coscienza: gli studenti del Liceo Classico incontrano l’esperto

Mercoledì 22 aprile alle ore 17, presso la Sala Settembrini del Convitto Nazionale “Giordano Bruno” di Maddaloni, si terrà l’incontro con il professor Gianluca Giannini, docente di Etica dell’Intelligenza Artificiale presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e coordinatore scientifico della Task Force Human&Future, tra le principali figure di

riferimento a livello nazionale negli studi sull’etica delle tecnologie digitali.

L’iniziativa costituisce il momento conclusivo del percorso di filosofia “La mente artificiale:

una sfida filosofica”, ideato e condotto dalla prof.ssa Clementina Carfora, che ha coinvolto le classi terze, quarte e quinte del Liceo Classico in un’attività di ricerca e di approfondimento sul rapporto tra mente, coscienza e intelligenza artificiale.

Il lavoro didattico si è articolato in una sequenza strutturata di fasi progressive, a partire

dall’introduzione al concetto di intelligenza e dalla costituzione dei gruppi di lavoro, fino

all’analisi delle principali tappe teoriche della riflessione sulla mente artificiale, con

riferimenti agli automi, a Cartesio, Turing e Wiener. Attraverso attività di carattere

laboratoriale, gli studenti hanno affrontato questioni quali il Test di Turing, il problema della

coscienza, la distinzione tra processi decisionali umani e algoritmici, nonché i temi della

libertà, del determinismo e dei bias nei sistemi di intelligenza artificiale.

Successivamente, l’attività si è concentrata sulle implicazioni etiche e sociali delle tecnologie

intelligenti, mediante l’analisi di casi di studio relativi a giustizia predittiva, riconoscimento

facciale e sistemi generativi, con particolare attenzione ai concetti di responsabilità,

autonomia e creatività. L’intero percorso ha condotto alla preparazione dell’incontro con

l’esperto, attraverso la formulazione condivisa delle domande, la definizione dei ruoli e la

simulazione del confronto.

Nel corso dell’incontro, gli studenti saranno pertanto chiamati a intervenire attivamente,

presentando le riflessioni maturate e confrontandosi con il relatore su alcune questioni

centrali del dibattito contemporaneo in ambito filosofico e tecnologico.

L’iniziativa, patrocinata gratuitamente dal Comune di Maddaloni e aperta alla cittadinanza, si

configura come momento di sintesi dell’attività svolta e, al contempo, come occasione di

dialogo tra istituzioni scolastiche e universitarie su temi di rilevanza teorica e sociale

connessi allo sviluppo dell’intelligenza artificiale.