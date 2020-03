Allarme contagio Santa Maria Capua Vetere. Le dichiarazioni di Giuliana De Sio.

Mentre in tutta la Campania i contagi salgono circa a quota 300, nella vicina Santa Maria Capua Vetere é allarme contagio! Nella giornata di ieri la famosa attrice Giuliana De Sio ha dichiarato, in un noto programma televisivo, di essere stata appena dimessa dallo Spallanzani per aver contratto il virus. La stessa, il 24 febbraio, prendeva parte ad uno spettacolo al Teatro Garibaldi nel centro cittadino. In questi giorni s’é verificata una serie di contagi e molto probabilmente alcuni sono figli dei contatti avuti con l’attrice quella sera. Tuttavia non si crede che tutti i contagiati siano palesi, del resto il virus è asintomatico in alcuni soggetti.

Indi per cui si allertano tutti coloro che hanno assistito allo spettacolo della famosa attrice e che siano entrati i contatto con costei di sottoporsi al tampone, al fine di fare chiarezza sulla situazione! Ricordiamo che al momento nel comune suddetto i contagi sono pari a 10 compresivi di un decesso a cui si aggiungono i familiari dell’ottantaduenne per l’appunto deceduto qualche giorno fa e poi risultato positivo a seguito del tampone effettuato post mortem.