Allerta massima a Santa Maria a Valogno, frazione di Sesssa Aurunca, dove un’ intera famiglia è risultata positiva al tampone.

Il timore è che i contagiati possano essere molto di piu’. Le persone che sono state in contatto con la famiglia in questione sono tutti in quarantena volontaria.

Nelle ultime 24 ore a Sessa Aurunca sono quasi 20 le persone contagiate dal virus.