Allarme furti nella Valle

Sono diverse le segnalazioni di tentativi di furti da qualche giorno tra Maddaloni e i comuni limitrofi. Per fortuna parliamo di tentativi, sventati in tempo anche grazie all’intervento tempestivo della polizia . E questo il caso del tentato furto, sabato notte, in un’abitazione a San Marco Evangelista. In concomitanza con la festa patronale, i ladri, approfittando delle persone in giro per la festa, hanno tentato, per fortuna, senza riuscirci, di ripulire una privata abitazione. A Maddaloni, invece la scorsa notte, un tentativo di furto è stato effettuato ai danni di una nota gioielleria di via Napoli, che già in passato è stata presa di mira dai malviventi. Questa volta hanno provato a sfondare la vetrina con un’auto, ma il sistema di allarme è il tempestivo intervento delle forze di polizia ha messo in fuga i ladri.

Meno fortunati i proprietari di un centro scommesse di Santa Maria a Vico. I ladri sono riusciti a sottrarre dalla sala scommesse un bel quantitativo di gratta e vinci. Sul furto indagano i carabinieri.