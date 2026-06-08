Allarme in autogrill. Auto a fuoco nei pressi del distributore

Caserta 08 Giugno 2026- Questa mattina, verso le ore 12:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Marcianise, è intervenuta sull’autostrada A1, nell’area di servizio San Nicola Ovest in direzione Sud, allertata da alcuni viaggiatori che vedevano uscire fumo e fiamme dalla loro automobile ferma all’interno dell’area di servizio. Giunti immediatamente sul posto, i Vigili del Fuoco hanno trovato l’autovettura, alimentata a gasolio, totalmente avvolta dalle fiamme che si erano già propagate alle vicine colonnine di ricarica elettrica coinvolgendo anche la pensilina di copertura. I vigili immediatamente si sono adoperati per spegnere l’incendio riuscendo a limitare i danni sia per le altre autovetture in sosta che per la circolazione stradale.