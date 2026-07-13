Foto.Nuovi traguardi per l’Accademia dei Talenti ai Campionati Italiani FIDESM 2026

Maddaloni (CE) – L’Accademia dei Talenti di Luana Di Lillo ed Ernesto Capalbo ha festeggiato una delle sue edizioni più brillanti ai Campionati Italiani FIDESM 2026, andati in scena a Rimini dal 3 al 12 luglio. Dieci giorni di gare, emozioni e risultati che hanno confermato la scuola come una delle realtà più solide e in crescita della danza sportiva nazionale.

Nella Solo Latin 14/15 classe C sono scese in pista Elisabetta Valentino, Carla Di Siena, Claudia Cioffi, Diamante Cicia e Carmen Telese, confermando la qualità del vivaio e la solidità del percorso tecnico costruito dai maestri.

Nella Solo Latin 16/18 classe B, Chiara Tagliafierro ha compiuto un ulteriore salto di qualità, conquistando il passaggio in classe A.

Nella categoria Solo Latin 10/11 classe C, gli atleti Iulio Sarà, Aurora De Lucia, Sofia Merenda e Rebecca Di Caprio hanno rappresentato l’Accademia con grande maturità. Proprio Di Caprio ha firmato una prestazione di rilievo, raggiungendo l’ottavo posto su 160 atlete, centrando la semifinale e conquistando il passaggio obbligatorio e di merito in classe B.

La categoria Solo Latin 16/18 classe C ha visto protagoniste Melania Bagnoli, Fatima Monteforte ed Erica Vertuccio. Quest’ultima ha raggiunto le prime 24 posizioni, ottenendo il passaggio facoltativo in classe B.

Nelle Danze Latine di coppia, Vincenzo Di Siena e Menaly Pascariello hanno centrato un risultato di grande prestigio: secondo posto, medaglia d’argento e passaggio di merito in classe AS, la classe internazionale.

A chiudere la serie di successi, nella Solo Latin 16/18 classe A, Mariapia Ignarra ha conquistato il terzo gradino del podio, la medaglia di bronzo e il passaggio obbligatorio in classe AS internazionale.

I risultati ottenuti a Rimini raccontano una realtà che non si limita a formare atleti, ma costruisce percorsi, identità e visioni. L’Accademia dei Talenti si conferma un punto di riferimento nel panorama della danza sportiva, grazie alla guida attenta e competente di Luana Di Lillo ed Ernesto Capalbo, capaci di trasformare la disciplina in un laboratorio di crescita personale e artistica.

Questi Campionati Italiani FIDESM 2026 non rappresentano solo una tappa agonistica, ma un manifesto della qualità che l’Accademia porta avanti da anni: metodo, dedizione, cura del dettaglio e un ambiente che valorizza ogni giovane talento.

Un’edizione che ha raccontato una scuola in piena evoluzione, capace di formare atleti competitivi, consapevoli e pronti a misurarsi con le categorie più prestigiose. L’Accademia dei Talenti conferma così la propria identità: un luogo dove disciplina, metodo e visione costruiscono risultati concreti e un futuro sempre più promettente per i giovani danzatori.