Allarme In Via Appia Antica .Strada dissestata . In poche ore due incidenti

Foto di Vittorio Tortora

Caserta.Nella mattinata di ieri , mercoledì 9 novembre, abbiamo scritto di un ‘ incidente avvenuto in via Appia Antica , nei pressi della motorizzazione . Un uomo , a bordo della sua moto , per evitare una buca aveva perso L’ equilibrio ed era sbattuto violentemente al suolo .

A quanto pare però’ quello del motociclista non e’ stato L’ unico incidente causato dal manto stradale dissesteresti . Sempre nella mattinata di ieri infatti , pochi minuti dopo , una donna , alla guida della sua auto , sempre per evitare una grossa buca ha tamponato il veicolo che la precedeva.

Per fortuna , ma solo per fortuna,anche in questo caso nessun ferito grave ma solo tanto spavento .