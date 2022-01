Allarme: Uomo in bici mette a segno furti nelle abitazioni

Allarme a San Prisco dove , secondo le segnalazioni di alcuni residenti , un uomo gira in bici per il paese in cerca dell’ opportunità’ giusta per mettere a segno furti negli appartamenti.

Sembra che questa storia vada avanti da prima di Natale , proprio in quei giorni infatti si sono verificati alcuni furti in abitazioni che avrebbero visto coinvolto proprio un uomo in bici.

Possa il nostro -articolo segnalazione allertare gli abitanti del posto ma soprattutto le forze dell’ ordine affinché’ possano fermare il malvivente.