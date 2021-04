Allarme veleno per topi, in un parco giochi di Gragnano

Stupore, sgomento, paura. Tutto questo a Gragnano, nota cittadina per essere Capitale Europea della Pasta, nonché rinomata per il celebre Vino e, non da ultimo, per il Panuozzo. Le esche rodenticide sono stae ritrovate, era già successo in passato, proprio nei pressi di un’area verde attrezzata a parco giochi per bambini ubicata in una delle più trafficate strade di Gragnano.

Il veleno, celato anche da invitanti pezzi di carne e polpette, è stato notato da una Signora che spesso porta il proprio cagnolino in loco per permettergli di stare a stretto contatto con la natura e gli spazi aperti. La donna ha allertato le Forze dell’Ordine che hanno provveduto a far risanare la zona. Repentino è partito lo sdegno dei Gragnanesi che, a gran voce, hanno deprecato l’episodio e chiesto maggiori controlli da parte delle Autorità preposte. E’ stato accertato che il veleno ritrovato, oltre che per gli animali, avrebbe potuto causare anche la morte di un essere umano.