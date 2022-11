Allerta Meteo. E’ Caos ai passaggi a livello di via Ferrarecce

Caserta. “ aprite il sottopasso non se ne può’ più”. Questo il grido disperato dei residenti del rione Acquaviva divisi dal resto della città’ non solo da due passaggi a livello sempre chiusi , a causa della viabilità’ ferroviaria, ma anche dai due sottopassaggi pedonali , il cui transito e’ vietato da oltre tre mesi .

La situazione e’ diventata infernale proprio in queste ore di allerta meteo che hanno trasformato via De Martino e via Acquaviva in un ginepraio di automobili e di pedoni bagnati sotto la ioggia in attesa che si aprisse almeno uno dei passaggi a livello . Tra i pedoni vanno ricordati anziani e bambini. Se a ciò si unisce L’ allagamento che ha colpito L’ ultimo tratto di via Ferrarecce , proprio nelle vicinanze dei die passaggi a livello , ci si rende conto di quanto Rione Acquaviva sia stato abbandonato dalle Istituzioni e dalla Politica.