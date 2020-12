ALLERTA METEO IN CAMPANIA E NEL CASERTANO

Il maltempo peggiora: allerta Arancione prorogata. ‘Allarme rosso’ in una fetta di Campania

l maltempo non si frena, anche peggiora, e spinge la Protezione civile della Campania a diramare un’allerta Rossa in provincia di Salerno (esclusa la zona del Tanagro) a partire dalla mezzanotte e fino alla stessa ora del 9 dicembre.

La Protezione civile della Regione, considerato il peggioramento delle condizioni meteorologiche in atto, ha prorogato, inoltre, di ulteriori 24 ore l’allerta Arancione in tutta la regione Campania, ad eccezione della 2 e della 4 (Alto Volturno e Matese, Alta Irpinia e Sannio) dove l’allerta è di colore Giallo.

Su tutta la Campania continueranno ad insistere temporali, anche di forte intensità e raffiche di vento. Un quadro meteo associato ad un rischio idrogeologico diffuso “con fenomeni di impatto al suolo come instabilità di versante anche profonda e puntualmente anche di grandi dimensioni; frane superficiali e colate rapide di detriti o fango; rilevanti innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua anche con possibili fenomeni di inondazione delle aree limitrofe e/o per effetto di criticità locali; allagamenti di locali interrati e posti al pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; possibile caduta massi per condizioni idrogeologiche fragili, per effetto anche della saturazione dei suoli”.

La Protezione civile della Regione Campania raccomanda “alle autorità competenti di porre in essere o mantenere attive tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare gli effetti al suolo dei fenomeni attesi, anche in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Raccomanda altresì di attivare i Coc (Centri operativi comunali) nelle aree interessate dalle allerte Arancioni e Rosse. Di attivare il massimo livello di vigilanza e controllo del territorio”.

“