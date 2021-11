Allerta meteo Scuole chiuse a Caserta.

Di Linda Rea

È stata emessa dal Comune di Caserta un’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, nei giorni 4 e 5 novembre, per allerta meteo.

Sono già noti i danni, riportati a diversi edifici, dovuti al maltempo, negli scorsi anni, che hanno causato non pochi disagi agli alunni, soprattutto a coloro che frequentavano l’istituto comprensivo “De amicis- Da Vinci”, oggi Istituto comprensivo “Giannone- De Amicis”, che per diversi mesi hanno dovuto seguire le lezioni in turni pomeridiani presso il plesso “Da Vinci”, in attesa del dissequestro dell’edificio per procedere con i lavori di riparazione dei tetti.

Meglio prevenire che curare, anche perché negli orari scolastici potrebbe risultare utile avere una barca per andare a prendere i propri figli a scuola