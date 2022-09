Pubblicità elettorale

Caserta.Allerta Meteo in Campania dalle ore 6 di domani , domenica 25 settembre, fino alle 6 di lunedì 26settembre. Sono previsti intensi temporali con pericolo frane

Il Sindaco Carlo Marino e L’ Assessore Massimiliano Marzo hanno attivato immediatamente il C.O.C. E allertato La Protezione Civile di Caserta , coordinata da Francesco Brancaccio ,il quale , in queste ore e’ a lavoro con i volontari per affrontare nel miglior modo possibile L’ emergenza prevista per domani.