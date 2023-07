Allerta ondata di calore

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità per rischio meteo da “ondata di calore”. Fino a mercoledì 19 luglio e in particolar modo nelle giornate di lunedì e martedì prossimi, su tutta la Campania, si prevedono temperature al di sopra dei valori medi stagionali di 7-9 gradi e un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 70-80 per cento.

La Protezione Civile del Comune di Caserta ha stilato un elenco delle principali precauzioni da adottare in vista dell’ondata di calore:

Evitare di uscire nelle ore calde della giornata (dalle 12 alle 17)

Evitare l’esposizione diretta al sole. Quando si è fuori casa, indossare un copricapo e dotarsi di acqua.

Informarsi sulle previsioni del tempo attraverso Tv, radio e giornali, per restare informati sui livelli di temperatura.

Bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Evitare di bere bevande troppo fredde ed evitare gli alcolici. Consumare molta frutta e verdura. Evitare cibi troppo caldi.

Indossare indumenti leggeri e comodi, di colori chiari e fibre naturali (evitare la seta). Per i familiari malati o anziani, assicurarsi che siano vestiti adeguatamente.

Consultare il proprio medico se si assumono farmaci in modo continuativo e non interrompere o modificare la terapia senza un consulto. Non assumere integratori di sali minerali senza indicazioni da parte degli esperti.

Se si avvertono sensazioni di vertigine, senso di instabilità, mal di testa, difficoltà respiratorie, dolori al petto, contattare il proprio medico curante

In casa, nelle ore più calde, chiudere gli scuri, utilizzare tende e trattenersi negli ambienti più freschi. Limitare l’uso dei fornelli e del forno. Non rimanere sprovvisti degli alimenti principali (acqua, frutta e verdura, pasta).