L’AIPIN Campania Molise incontra l’assessore regionale all’agricoltura Maria Carmela Serluca

Un proficuo incontro si è tenuto presso l’assessorato regionale all’agricoltura della Regione Campania fra i vertici dell’AIPIN Campania – Molise con il presidente interregionale Ciro Costagliola ed il vicepresidente nazionale Giuseppe Doronzo e l’assessore regionale Maria Carmela Serluca. L’AIPIN, Associazione Italiana per la Ingegneria Naturalistica, associazione che ha come obiettivo quello di promuoverla e divulgarla mediante congressi, escursioni, corsi di formazione e di aggiornamento professionale, pubblicazioni, progetti di ricerca ed ogni altra attività inerente all’Ingegneria Naturalistica e più in generale delle Soluzioni basate sulla natura – NBS.

Nel rispetto delle competenze degli Ordini e Collegi professionali da una parte e dell’Associazione dall’altra, ha sottolineato Costagliola, da anni esistono rapporti di collaborazione, con la Regione, Enti Locali, Ordini Professionali finalizzati all’aggiornamento dei tecnici con incontri, scambio di informazioni, cantieri didattici, webinar, visite tecniche, convegni, e l’ultimo tenutosi al castello di Baia è solo un esempio. Per il passato ha realizzazione Corsi di Formazione per operai idraulico forestali di enti quali Consorzi di Bonifica, Comunità Montane, Province, con pubblicazione di buone pratiche e opere realizzate, con moduli da 80 ore di attività, 30 in aula e 50 in campo. È disponibile a riproporre nuovi corsi.

L’Associazione, ha proseguito Doronzo, è disponibile a forme di collaborazione al fine di promuovere di ogni azione che possa essere utile a migliorare la divulgazione e la sensibilizzazione sulle tematiche di gestione e manutenzione del territorio campano, notoriamente fragile e soggetto a dissesti idrogeologici, a diffondere la conoscenza della mitigazione del rischio attraverso tecniche di intervento a basso impatto ambientale come quelle dell’Ingegneria Naturalistica e più in generale delle NBS, tematiche di interesse dell’agricoltura, delle foreste, dell’ambiente. L’associazione è disponibile a stilare l’aggiornamento del Regolamento per l’attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica nel territorio della Regione Campania approvato con DPGRC n. 574 del 22 luglio 2002 già redatto con la consulenza tecnico scientifica dell’AIPIN.

L’assessore regionale Serluca ha manifestato grande interesse per le attività proposte dall’AIPIN con risvolti positivi per il territorio agro forestale della regione Campania dando la disponibilità per la realizzazione delle attività proposte.