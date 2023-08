ALLEVAMENTO ABUSIVO DI PITBULL SCOPERTO DAI CARABINIERI. DENUNCIATO TRENTASETTENNE

Incurante delle più elementari norme relative all’allevamento di animali, un trentasettenne di Acerra, in provincia di Napoli, aveva realizzato su un terreno a lui in uso, un’area di circa 1000 metri in località Ischitella, agro del comune di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, un canile abusivo. Al suo interno, nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti unitamente a personale veterinario della ASL di Caserta ed hanno trovato, in precarie condizioni di salute, 13 pitbull, di cui 5 cuccioli e solo due con il previsto microchip di registrazione ed identificazione all’anagrafe canina. I cani adulti erano stati bloccati con una catena in acciaio lunga solo 2 metri. Gli animali sono stati subito affidati alle cure dei veterinari della Asl che stanno curando l’espletamento delle pratiche amministrative relativamente agli stessi. Il gestore dell’allevamento, invece, è stato accompagnato in caserma e denunciato in stato di libertà. Dovrà rispondere di maltrattamento e abbandono di animali.