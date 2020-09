All’insegna del consenso si è aperta la campagna elettorale di Giovanni Zannini

Mondragone – All’insegna del consenso si è aperta la campagna elettorale 2020 del Consigliere Regionale Giovanni Zannini, in corsa con la lista del Presidente De Luca.

Nella serata di lunedì 7 settembre, alle ore 20,00 a Mondragone, in via Domitiana, presso il Club Insieme ha riscosso, infatti, un notevole successo la presentazione del suo programma elettorale.

Tantissimi i cittadini che hanno preso parte all’evento nel rispetto delle norme anticovid. Fra i partecipanti anche molti volti dell’amministrazione e circa 30 sindaci casertani dal dichiarato sostegno per Zannini.

In tempo di covid, ci fa piacere ricordarlo, la valorizzazione delle risorse e la salvaguardia del territorio sono state sempre al centro del suo impegno politico per la città: una citta che “è fatta di persone per bene che vogliono vivere di turismo e di accoglienza”.

Non possiamo, quindi, non sottolineare il suo attivarsi in tal senso nel segnalare personalmente al vice presidente della Regione, Fulvio Bonavitacola, la marea nerastra presso la foce del Torrente Agnena per risalire ai responsabili di un simile scempio.

L’avvenuto sversamento di materiale inquinante con la conseguente contaminazione delle zone costiere in prossimità della foce fluviale è stato poi documentato dalle immagini del Centro Sorveglianza ambientale dell’Ispra, riferite al periodo tra il 4 e il 7 maggio.

Intervento che senza il suo interessamento non avrebbe, molto probabilmente, i dovuti riscontri in breve tempo.

Il tutto, guardando ad una politica del fare incentrata su un territorio, il nostro territorio, che parla di futuro e prospettive concrete da portare avanti per vederle poi realizzate.