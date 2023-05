All’ITI F.Giordani la sesta edizione di Giordani SCOUTIND,

All’ITI F. Giordani di Caserta, diretta dalla

dott.ssa A. Serpico, si è svolta la sesta

edizione di Giordani SCOUTIND, un evento

che termina l’attività condotta da più di

cento tra studenti e docenti nell’ambito

della disciplina Gestione Progetti e

Organizzazione di Impresa del V anno del corso di studi della specializzazione in

INFORMATICA e coordinata dal prof. Paolo Rubino.

Nel corso dell’anno sono state create ventuno idee imprenditoriali che hanno visto

due momenti diversi di selezione da parte di commissioni costituite da esperti sulle

diverse competenze richieste dalla disciplina.

Vincitore di questa edizione, con un premio al

team di 500€ in buoni libri, è AVD (Assistenza Visione

Dislessici), una idea imprenditoriale sviluppata da

un team della VB costituito da Pasquale Basilicato,

Nicola Ciommiento, Alessandro Esposito, Michele

Pesce e Giuseppe Saccavino che premia

l’inclusione avendo sviluppato un prodotto di

assistenza i soggetti affetti da DSA (Disturbo

Specifico dell’Apprendimento) con particolare

riferimento ai disgrafici

L’applicazione ha previsto l’integrazione di un

hardware con lo sviluppo di un software dedicato

in modo che l’utente possa scegliere una tra le

mille frasi predisposte, selezionate con l’aiuto di

specialisti del settore, e che offrono difficoltà

cognitive crescenti.

La frase viene letta da un sintetizzatore vocale e

ascoltata dall’utente che la dovrà scrivere su un

supporto cartaceo utilizzando una SmsartPEN che

ha la particolarità di far acquisire al computer quanto scritto e, attraverso

l’applicazione sviluppata, confrontarla con la frase scelta evidenziandone gli errori

e proponendo la riscrittura per la sua correzione.

Il Giordani conferma in questo modo la sua sensibilità verso le problematiche legate

all’inclusione supportando i percorsi formativi ed educativi con tecnologie

all’avanguardia.