Allo Stadio del Nuoto 100.000 Euro dalla Regione Campania

Accolta in Regione Campania la richiesta di contributo finanziario, pari a 100.000,00 euro, per sostenere lo Stadio Provinciale del Nuoto di Caserta, fortemente penalizzato dalla pandemia. Con un emendamento al Disegno di Legge “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 della Regione Campania”, all’Art. 3, relativo agli interventi in materia di Sport e Tempo libero, si è aggiunto un altro comma per il finanziamento straordinario da destinare allo Stadio del Nuoto.

L’emendamento, che porta la firma del consigliere regionale Giampiero Zinzi, risponde alle richieste del presidente della Provincia Giorgio Magliocca e del presidente dell’AGIS Giuseppe Guida e mira a mantenere l’operatività della struttura, oltre a garantire un adeguato supporto al sistema sportivo regionale, a partire dal proseguimento delle attività. Un sostegno importante, dunque, che consente di riaprire e rimettere in moto l’impianto. Proprio in questi ultimi giorni, Zinzi aveva messo in risalto l’importanza degli emendamenti di merito presentati in Consiglio, per dare risposte vere a tutte quelle realtà che hanno particolarmente sofferto la situazione di emergenza nazionale. Grande soddisfazione anche da parte del presidente dell’AGIS: “Il Covid ci ha consentito solo una pausa – ha dichiarato Guida – in cui abbiamo potuto riaprire per un brevissimo lasso di tempo, e, ora, le difficoltà della ripresa sono evidenti a tutti. Grazie al finanziamento assegnatoci, appena le condizioni ce lo permetteranno, potremo riaprire e far riprendere le attività sportive all’interno dell’impianto. Un doveroso ringraziamento va al consigliere regionale Giampiero Zinzi, che ha dato ascolto alle nostre necessità, perorando la nostra causa e provvedendo a presentare, quanto prima, l’emendamento in Regione. Colgo l’occasione per augurare a tutte le Società, i nuotatori, gli utenti e i dipendenti dello Stadio del Nuoto, nonché a tutti gli sportivi e ai titolari di tutte le strutture che, come noi, hanno dovuto chiudere in questi mesi, Buone Feste e un importante 2021 all’insegna dello Sport e della ripresa di tutte le attività che rientrano in questo bellissimo ambito”.