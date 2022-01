La banca del sangue dell’ospedale S.Anna e San Sebastiano di Caserta è sfornita di sangue,

causa covid non ci sono donatori. Al Pronto Soccorso i medici sono costretti a rifiutare di trasfondere i pazienti oncologici per mancanza di sangue.

L’ appello e’ rivolto a tutte le persone di buona volontà’ che hanno voglia di aiutare. Il sangue è un farmaco che non si può comprare può solo essere donato. È un gesto d’amore che salva vite.