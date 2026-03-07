All’Università San Raffaele di Milano il ciclo di seminari “Platone nel ’900”

Il ciclo di seminari “Platone nel ’900”, promosso dal prof. Giuseppe Girgenti, professore di Storia della filosofia antica presso l’Università Vita-Salute San Raffaele, e coadiuvato dal prof. Pasquale Vitale (PhD UniSr) si inserisce nell’ambito del corso universitario “Cultura classica e pensiero contemporaneo”.

L’iniziativa, che si svolgerà tra marzo e maggio 2026 presso l’aula DO203 del Palazzo Donatello dell’ateneo milanese, intende esplorare il modo in cui il pensiero di Platone è stato interpretato e rielaborato da alcuni tra i più importanti filosofi del Novecento. Attraverso prospettive differenti, i relatori analizzeranno le trasformazioni del platonismo nella filosofia contemporanea, mostrando come il dialogo con la tradizione antica continui a rappresentare un punto di riferimento imprescindibile per la riflessione filosofica.

Il ciclo si aprirà il 17 marzo 2026 con l’intervento di Salvatore Grandone (Unina e Grenoble-Alpes), dedicato al tema Risonanze socratiche e platoniche in Bergson. Il relatore analizzerà il dialogo sotterraneo tra la tradizione socratica e il pensiero del filosofo francese Henri Bergson, evidenziando come alcuni nuclei teorici della filosofia antica riemergano nella riflessione sulla durata e sull’intuizione.

Il 26 marzo sarà la volta di Davide Poggi (Univr), che affronterà La critica moderna all’innatismo platonico a partire dalla teoria gnoseologica dell’astrazione, un tema centrale per comprendere il confronto tra la teoria della conoscenza platonica e le prospettive sviluppate nella filosofia moderna.

Il 17 aprile interverrà Annamaria Pacilio (Unina) con una relazione su Gadamer interprete di Platone, dedicata alla lettura del filosofo tedesco Hans-Georg Gadamer, tra i maggiori esponenti dell’ermeneutica filosofica del Novecento.

Il 24 aprile sarà invece la volta di Pasquale Vitale (UniSR), con un intervento dal titolo Hösle interprete di Platone. La relazione analizzerà l’interpretazione platonica proposta dal filosofo contemporaneo Vittorio Hösle, mettendo in luce la centralità del platonismo nella filosofia sistematica contemporanea.

Il 28 aprile il seminario proseguirà con Guglielmo De Maria (Unisa), che discuterà Il Platone di Heidegger, soffermandosi sulla lettura del pensiero platonico offerta da Martin Heidegger, una delle interpretazioni più influenti e discusse della filosofia antica nel Novecento.

Il ciclo si concluderà il 7 maggio con Paolo Colizzi (Fondazione Confalonieri-Unicatt), che affronterà il tema Dopo Heidegger: Beierwaltes e la storia del platonismo, approfondendo il contributo dello studioso Werner Beierwaltes, tra i più importanti interpreti della tradizione platonica nella filosofia europea.

Il ciclo di seminari rappresenta un’importante occasione di confronto tra studiosi, studenti e appassionati di filosofia, mostrando come la tradizione platonica continui a esercitare un’influenza decisiva nel pensiero contemporaneo.

Tutti gli incontri si terranno presso l’aula DO203 del Palazzo Donatello dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Gli interessati potranno seguire i seminari anche in diretta streaming collegandosi al portale:

intranet.unisr.it/live – aula DO203.