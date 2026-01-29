Alluvioni nel Sud, un milione di euro dal MoVimento 5 Stelle per i territori colpiti

Roma, 29 gennaio 2026 – In un momento di grande difficoltà per molte comunità del Sud Italia colpite dalle recenti ondate di maltempo, il MoVimento 5 Stelle (M5S) ha annunciato una donazione di 1 milione di euro provenienti dal taglio degli stipendi degli eletti del Movimento per sostenere famiglie, imprese e popolazioni in difficoltà.

L’iniziativa, promossa dal presidente del Movimento, Giuseppe Conte, si innesta nel contesto della grave emergenza causata dal cosiddetto ciclone Harry, che ha provocato danni significativi in Sicilia, Calabria e Sardegna e ha portato alla dichiarazione dello stato di emergenza per tre regioni meridionali.

Secondo le dichiarazioni ufficiali, la somma da un milione di euro non deriva da fondi pubblici, ma da un fondo interno al Movimento costituito grazie alla restituzione di una parte delle indennità da parte di deputati, senatori e consiglieri regionali pentastellati.

Conte ha annunciato la misura via social, sottolineando che il gesto vuole essere un contributo immediato e concreto alle esigenze delle comunità più colpite e che gli iscritti del Movimento sono chiamati a votare sulla destinazione effettiva di questi fondi.

Secondo quanto riportato dalla stampa, parte del milione sarà impiegata per sostenere famiglie sfollate e piccole imprese locali, con particolari iniziative previste nei territori come Niscemi, dove la frana e l’alluvione hanno indotto all’evacuazione di molte abitazioni.

Il Movimento 5 Stelle Sicilia, con il coordinatore regionale Nuccio Di Paola, ha indicato che la proposta di utilizzo dei fondi sarà sottoposta alla ratifica degli iscritti nella piattaforma interna del partito.

Nel suo messaggio, Conte ha ricordato che, pur apprezzando il gesto di solidarietà del suo Movimento, la parte principale del sostegno alle comunità deve essere garantita dallo Stato e dalle istituzioni nazionali, attraverso strumenti di emergenza adeguati e risorse ben più consistenti di quelle messe a disposizione dal M5S.

Nei giorni scorsi il Governo ha infatti stanziato fondi straordinari per l’emergenza maltempo, con un primo pacchetto di circa 100 milioni di euro destinati agli interventi urgenti nelle regioni colpite.

L’operazione rappresenta non solo un gesto concreto di sostegno alle comunità italiane in difficoltà, ma anche una forte dichiarazione politica di identità per il Movimento 5 Stelle, che fin dalle sue origini ha fatto della restituzione di parte degli stipendi dei propri eletti uno dei principi fondanti della propria azione.

Per molti osservatori, l’iniziativa rafforza il messaggio – già espresso nei profili pubblici di diversi esponenti del Movimento – secondo cui la politica deve stare dalla parte delle persone soprattutto nei momenti di maggiore sofferenza sociale.

Fonte RaiNews