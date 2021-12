Alto casertano e litorale domizio devastato dal maltempo. Le foto

Caserta 09 Dicembre 2021

Da questa notte tutte le squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta e dei distaccamenti di Teano, Mondragone e Piedimonte Matese sono impegnate per far fronte alle numerose richieste di interventi causati dall’ondata di maltempo che ha colpito soprattutto l’alto Casertano ed il litorale Domizio.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato incessantemente per affrontare le decine di segnalazioni giunte per interventi riguardanti soprattutto soccorsi a persone rimaste bloccate nell’acqua con i propri veicoli ed allagamenti. A supporto delle squadre ordinarie è intervenuto anche il nucleo “Soccorso Fluviale” dei Vigili del Fuoco di Caserta che sta operando con l’ausilio dei gommoni in dotazione. Sono circa cinquanta gli interventi già effettuati dal personale ed altrettanti sono in attesa di essere espletati.