Altra rimonta vincente per la Casertana

La Casertana continua la sua rincorsa ai piani alti del girone C della serie C. La vittima dei falchetti è stata stavolta il Latina, che, dopo il vantaggio ottenuto nei primi secondi del match, ha fatto davvero poco per espugnare il “Pinto”. I rossoblù hanno sfoderato un’altra ottima prestazione, lasciando capire di meritare quantomeno il quinto posto in classifica e sicuramente un piazzamento ai playoff.

Le squadre adottano uno speculare 3-4-2-1, arbitra il signor Vogliacco di Bari. Il Latina passa alla prima occasione: cross di Pace dalla sinistra e rovesciata bella ed indisturbata di Parigi per l’1 a 0 neroazzurro. La Casertana non ha una reazione poi così tanto veemente, tuttavia c’è da registrare un tentativo di Casarotto poco a lato all’8’. Il Latina sembra più sciolto ed efficiente, la Casertana fatica a creare palle da gol. Buon momento rossoblù verso metà prima frazione con Liotti (22’) e Casarotto (23’). Al 31’ azione personale sulla destra di Porro, che riesce a tirare, ma trova la risposta di De Lucia, la palla va a Parigi il cui tiro da buona posizione trova la deviazione di Heinz in angolo. Al 42’ il portiere neroazzurro Mastrantonio para una velenosa punizione di Pezzella. Al 55’ della prima frazione, Liotti disegna un ottimo traversone che Bentivegna traduce in rete con un piattone alto: 1-1. La ripresa è tutt’altra storia. Coppitelli inserisce Proia per Bacchetti, affidandosi al 4-3-3. Che da i suoi frutti. Al 63’ azione personale di Bentivegna, che supera un avversario, entra in area e fa partire un bel tiro che Mastrantonio para distendendosi. Il Latina cala a poco a poco, fino al 68’ quando De Ciancio, già ammonito, fa fallo su Vano. Vogliacco dà prima fallo semplice e solo dopo la richiamata all’FVS di Coppitelli, decide di estrarre il secondo giallo: Latina in dieci. Ora i falchetti manovrano a piacimento, mentre i laziali difendono impauriti. Al 76’ traversa di Proia. All’84’ Coppitelli fa all-in, inserendo Galletta e passando al 4-2-3-1. Anche qui il cambio di modulo dà i suoi frutti. Al 90’, infatti, Kallon semina panico sulla destra e crossa per Heinz, con l’argentino che la devia dentro, nonostante il tocco inutile e disperato di Mastrantonio:2-1. I rossoblù sono un fiume in piena e al 96’ gloria anche per Galletta, che, ricevendo una gran palla a centrocampo, dribbla Mastrantonio e porta il punteggio sul 3-1 finale. Solo una precisazione, poi ognuno ha la libertà di toccare ferro: i falchetti, con questa vittoria, sono a soli 6 punti dalla vetta. È vero che Catania, Benevento, Salernitana e Cosenza corrono, ma, a questo punto, dovrebbe essere d’obbligo crederci. Forza falchetti! Tentar non nuoce!

(Foto di Ciro Santangelo)