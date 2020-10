ALTRI CONTAGI COVID A CALVI RISORTA

CALVI RISORTA – Continuano i contagi covid 19, nella provincia di Caserta, il virus continua a propagarsi. Cerchiamo di vedere cosa sta accadendo nei dettagli

Ci sarebbero due donne positive a Calvi Risorse al coronavirus in attesa di sottoporsi ai tamponi, queste le dichiarazioni da parte del sindaco Giovanni LombardI “Abbiamo riscontrato la positività due donne positive al Covid-19: nelle ultime 48 ore i contagi salgono a quota 3. Fortunatamente le due concittadine erano già in quarantena da diversi giorni ed al momento non presentano sintomi importanti. Con questi due nuovi casi il totale dei positivi a Calvi Risorta sale a tre – aggiunge il sindaco Lombardi – L’andamento dei casi nel nostro paese riflette inevitabilmente il trend regionale caratterizzato da una preoccupante impennata dei pazienti contagiati”.