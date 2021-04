Altri meeting on line con le piazze del sapere

Continua in modo intenso l’attività delle Piazze del Sapere con eventi on line in

collaborazione con altre importanti reti associative a livello locale e nazionale. In

questo modo cerchiamo di ripartire con la cultura in una fase ancora difficile per

creare nuove condizioni di socialità e di conoscenza.

In questa settimana avremo due incontri di grande attualità . Venerdì 23 aprile 2021

ore 17.00 saremo on line con il giovane studioso Sergio Messina per presentare il

suo libro “Eco-democrazia. Per una fondazione ecologica del diritto e della

politica”.

Con l’autore intervengono: Sabrina Brizioli , Università degli Studi di Perugia,

Giuseppe Limone, Università L. Vanvitelli.

Coordina Pasquale Iorio (Le Piazze del Sapere) Domenica 25 aprile alle ore 10.00 sempre on line , in occasione della giornata della Liberazione presenteremo

il volume Livorno 1921. Il tormento di una nascita, edizioni LEFT , una raccolta di saggi in occasione dei 100 anni della nascita del PCI.

Dopo l’introduzione di Simona Maggiorelli (Direttore di Left), vi saranno gli

interventi di alcuni storici e coautori di scritti presenti nel volume che è stato curato

da Rita De Petra: Giovanni Cerchia, Leda Di Paolo, Anna Schettino. Coordina: Pasquale Iorio, le Piazze del Sapere. In questa occasione verrà presentato anche il sito www.pcicaserta.it

Gli eventi si potranno seguire sulla pagina FB Biblioteca Bene Comune Caserta

In collaborazione con Caserta Città Viva , Auser Caserta, FTS Casertano, Left

Settimanale, ItaliaxilMondo,COMBO.