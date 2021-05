ALTRO CROLLO DEL MURO ALLA DE AMICIS

CASERTA – Nella mattinata di ieri , giovedì 20 maggio, è avvenuto un crollo al primo piano all’interno della scuola De Amicis di Caserta che si trova a via Giannone.

Sono dovuti intervenire i Carabinieri, c’è da dire però che il crollo di una parte del muro all’interno della scuola stessa non è una novità anche qualche anno fa è avvenuta lo stesso episodio, gli alunni all’interno dell’Istituto pertanto ritorneranno per qualche giorno in lezione con la modalità della didattica a distanza (DAD).

Ad oggi, dunque ci sono ancora le gravi problematiche alla copertura del tetto nonché il serio pericolo per l’incolumità dei bambini, e del personale scolastico, atteso che non è stata ancora rimossa la problematica del grave e irreparabile pericolo che sussiste nella struttura scolastica