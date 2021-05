ALTRO DECESSO PER COVID 19

TRENTOLA DUCENTA – Altro decesso per quello che è il covid 19 avvenuto nella provincia di Caserta, per cercar di esser più precisi, a Trentola Ducenta, dove è deceduto un agente della polizia municipale, ossia stiamo parlando di Salvatore Russo.

Questo il messaggio da parte del primo cittadino o sindaco della città Trentolese “ La nostra comunità oggi piange un altro suo figlio, il luogotenente in pensione Salvatore Russo che, dopo un periodo di ricovero in Ospedale causa covid, è deceduto – ha spiegato il sindaco – esterno alla cara Sonia ed a tutta la famiglia Russo il mio cordoglio per la perdita del caro Salvatore, mi piace ricordare di lui l’attaccamento al dovere e la grande disponibilità verso tutti. Vi esorto molto caldamente, non smettiamo di prestare attenzione alle norme di contenimento alla diffusione del virus. Ne va della salute nostra e delle persone a noi più care”