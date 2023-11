Altro sabato impegnativo per la Paperdi Caserta. I bianconeri affronteranno nuovamente un anticipo nella

undicesima giornata di Serie B Nazionale: si va al PalaSojourner di Rieti, casa della NPC nello scontro tra due

squadre ancora alla ricerca della loro effettiva identità. Caserta sarà ancora senza Alfonso Zampogna e

Niccolò Moffa, ma ha inserito con una settimana in più di lavoro Dino Butorac e Denis Alibegovic.

«Con i reatini – assicura Ciro Dell’Imperio – sarà sicuramente una partita dove l’approccio sarà

determinante. Per noi grande voglia di riscatto, energia e intensità dovranno essere protagoniste

imprescindibili per provare a fare due punti e portare il risultato a casa. Sappiamo di giocare contro una

buona squadra, a cui la classifica sicuramente non rende giustizia e che come noi viene da un periodo

difficile. Rieti è sicuramente una squadra con una determinata identità, struttura e che può alternare

soluzioni sia dall’arco dei tre punti che nel pitturato, con giocatori di ottimo livello come Markovic,

Dacampo, Cassar, Cusenza che insieme al resto del roster assicurano dunque un giusto mix di qualità ed

esperienza. Noi – chiude Dell’Imperio – in settimana con i ragazzi abbiamo lavorato molto in palestra,

consapevoli che nei momenti di difficoltà il duro lavoro, la fiducia nelle proprie idee, il coraggio e la forza del

gruppo sono le uniche armi per uscire da un periodo non facile e per ritrovare quella determinazione e

fiducia indispensabili per vincere».

La sfida tra la Paperdi e la NPC Rieti comincerà alle 21.00 di domani 25 novembre e sarà diretta da Fabrizio

Suriano di Settimo Torinese (Torino) e Leo Mamone di Novara. Segnapunti Federico Marinelli di Rieti, con

lui la cronometrista Alessandra Elisa Giacomelli di Viterbo e l’addetta ai 24” Gessica Stan di Castel Gandolfo

(Roma).

Oltre alla sfida tra la Paperdi Caserta e la NPC Rieti, l'undicesima giornata vedrà altri quattro anticipi al

sabato sera. Alle 20.30 ci sarà la palla a due di Rimadesio Desio-Solbat Piombino e di Lissone Interni Brianza

Casa Basket-Fabo Herons Montecatini, mentre assieme a casertani e reatini scenderanno in campo Paffoni

Fulgor Omegna contro Lars Virtus Arechi Salerno e Logiman Pallacanestro Crema-BPC Virtus Cassino. Il 26

novembre alle 17.00 si terrà Del Fes Avellino-SAE Scientifica Legnano, alle 18.00 inizieranno invece Gema

Montecatini-Caffè Toscano Pielle Livorno, Geko PSA Sant'Antimo-Bakery Basket Piacenza e Akern Libertas

Livorno-Fiorenzuola Bees.

La diretta della gara tra la NPC Rieti e la Paperdi Caserta sarà trasmessa in streaming sul web sulla

piattaforma LNPPass per gli abbonati al servizio ed in radiocronaca sulle frequenze di Radioprimarete

Caserta. Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Paperdi Juvecaserta 2021

(Instagram e Facebook).

Questa la classifica attuale: Fabo Herons Montecatini 16, Akern Libertas Livorno, Caffè Toscano Pielle

Livorno, Gema Montecatini 14, Solbat Piombino, Lissone Interni Brianza Casa Basket, Del Fes Avellino,

Logiman Pallacanestro Crema 12, Rimadesio Desio, Geko PSA Sant'Antimo, Paffoni Fulgor Omegna 10, SAE

Scientifica Legnano, Fiorenzuola Bees, Bakery Basket Piacenza, BPC Virtus Cassino 8, Lars Virtus Arechi

Salerno 5*, Paperdi Caserta, NPC Rieti 2.

* tre punti di penalizzazione