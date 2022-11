Alvignano Corre. Festa per la dieci chilometri

Alvignano – Scrivere una cronaca di un evento organizzato al massimo non sempre diventa cosa semplice, maggiormente se è riuscito ad emozionare e coinvolgere al punto di far sentire protagonista ogni singolo partecipante. L’evento “Alvignano Corre” per le qualità che sfoggia richiama da tempo la sua attenzione piantandosi tra le manifestazioni di Corsa su Strada in Campania in quelle più capaci di lasciare il ricordo della cordialità della gente del posto, i colori della città e la buona organizzazione, tutti ingredienti per assegnarla il successo anche per questa settima edizione. La medaglia ricordo incisa uguale alla moneta di Cubulteria con la testa di Apollo laureato, ha ricordato la storia di Alvignano e dei paesi limitrofi in età romana. LA GARA. Dieci sono stati i chilometri da macinare con il gesto atletico in un percorso non facile per i suoi saliscendi aggravato dal manto stradale viscido nella prima metà del tracciato a causa della pioggia per fortuna rientrata. Il treno di atleti al comando della gara, sono rimasti compatti per circa sette chilometri, poi via,via si è allungato. Bravo Gennaro Betti (Atl.Riardo) a mettere i diretti avversari in fila vincendo la distanza e a bloccare cronometro a 33’52”. Festeggiano il podio per il secondo e terzo posto Antonio Lombardi e Lorenzo Ventrone. La gara femminile, ha contato all’arrivo ben 68 atlete, registrando la vittoria dell’atleta di Foggia Barbara Travaglio (Felix Running) in fuga dai primi metri della partenza eccellendo in 68°posizione dell’ordine di arrivo con il tempo finale di 39’netti. Bravissime anche Di Blasio Annamaria e Annamaria Capasso per il secondo e terzo posto, la carrellata di donne al traguardo è stata osservata con meraviglia dal pubblico presente. Sessantuno i Team che hanno preso parte, la speciale classifica mette al primo posto la società di Caserta la “Road Runners Maddaloni” del Presidente Campolattano. La manifestazione “Alvignano Corre” è stata organizzata dal società Alvignano Running, per la buona riuscita in strada tante Associazioni del territorio l’intera Amministrazione Comunale e la locale Polizia. Perfetta nei commenti Anna Narciso e la segreteria di Cronometro Gara.

Podio Maschile

1 BETTI GENNARO – ATLETICA RIARDO – 33.52

2 LOMBARDI ANTONIO – INTERNATIONAL SECURITY S. – 34.04

3 VENTRONE LORENZO – FELIX RUNNING . 34.07

Podio Femminile

1 TRAVAGLIO BARBARA – FELIX RUNNING – 39.00

2 DI BLASIO ANNAMARIA – ATLETICA MACASPORT -41.11

3 CAPASSO ANNAMARIA – AMATORI VESUVIO – 42.26