Alvignano: Il sindaco chiude le scuole fino al 24 Aprile.

Ad Alvignano (Caserta) la situazione non è delle migliori. Vi è un aumento giornaliero dei positivi Covid-19 su tutto il territorio comunale. E i casi di Coronavirus si registrano anche all’interno delle scuole. Ecco il motivo per cui il Sindaco Angelo Francesco Marcucci ha disposto un’ ordinanza per la chiusura delle scuole d’Infanzia e Primaria di Alvignano, in Via Iacobelli.

“Si chiude fino al 24 Aprile”, dice Marcucci, dopo che sono stati identificati altri due bambini positivi provenienti dalle due scuole (elementari e infanzia). Le classi di appartenenza dei bambini sono state immediatamente messe in quarantena dall’ ASL di Caserta per motivi di Sanità Pubblica.