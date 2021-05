AMBC : “Non per tutte le mamme domenica sarà festa”

Comunicato stampa dell’Associazione Mondragone Bene Comune.

MONDRAGONE – “Domenica è la Festa della Mamma, ma non per tutte sarà festa. Sono 96.000 le mamme che hanno perso il lavoro in Italia durante la pandemia: un numero impressionante di donne di cui 4 su 5 hanno figli con meno di 5 anni.

E’ il rapporto “Le Equilibriste: la maternità in Italia 2021”, diffuso da Save the Children in occasione della Festa della Mamma, a metterci davanti agli occhi questa drammatica realtà. Il rapporto oltre a sottolineare le difficoltà affrontate dalle mamme in un anno tanto difficile, come il 2020, fa emergere ancora una volta il gap tra Nord e Sud del Paese. Su 249 mila donne che nel corso del 2020 hanno perso il lavoro, ben 96 mila sono mamme con figli minori che a causa della necessità di seguire i bambini più piccoli hanno dovuto rinunciare al lavoro o ne sono state espulse.

Madri che detengono anche il primato delle più anziane d’Europa alla nascita del primo figlio (32,2 anni contro una media di mamme in EU di 29,4) e che, soprattutto, fanno sempre meno figli: le nascite hanno registrato una ulteriore flessione, meno 16mila nel 2020 (-3,8% rispetto all’anno precedente). Il Rapporto “Le Equilibriste: la maternità in Italia 2021” include l’Indice delle Madri che identifica le Regioni che si impegnano a sostenere la maternità in Italia. Anche quest’anno sono le regioni del Nord ad essere più mother friendly ove si registrano dati ben oltre la media nazionale, rispetto a quelle del Sud, dove tutti e tre gli indicatori ricompresi nelle aree cura, lavoro e servizi, si posizionano al di sotto di tale media.

Nell’indice generale, le regioni più virtuose risultano le Province Autonome di Bolzano e Trento seguite da Valle d’Aosta ed Emilia-Romagna. Fanalino di coda la Campania (nel 2020 era penultima). Per quanto ci sia un miglioramento generale dei dati in tutte le regioni, quelle del nord mostrano valori più alti della media, mentre nel Sud si riscontra l’esatto contrario con valori più bassi – Il presidente della regione Campania De Luca non ha nulla da dirci? https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/le-equilibriste-la-maternita-italia-nel-2021.pdf.