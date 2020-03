AMBC: “Oggi vogliamo raccontarvi una storiella emblematica”

MONDRAGONE – Abbiamo ricevuto e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa fattoci pervenire dell’Associazione Mondragone Bene Comune: “Iniziamo segnalandovi che la Fondazione A.I.P. di Mondragone da oggi 16 Marzo è a disposizione per consegnare a casa delle persone impossibilitate a muoversi farmaci e beni di prima necessità. Questo è il numero da chiamare: 3894452975. Marco Vitale ha raccontato in un articolo pubblicato su Una città, http://www.unacitta.it/it/home/, dal titolo , una storia che- a suo dire- non è un’eccezione ma è piuttosto emblematica di cosa può succedere a una cittadina normale che è stata colpita dal Coronavirus ed è ora in autoisolamento a casa sua. Questa è la storia: .

E Marco Vitale arriva a sostenere in quell’articolo che l’affermazione ricorrente sia soltanto una . Nel nostro piccolo- come AMBC- possiamo solo dire che appare sempre più evidente come il nostro sistema sanitario in questi anni non sia stato adeguatamente finanziato, che il sia stato pesantemente penalizzato a scapito del (convenzionato o meno) e che la salute al Sud sia stata sistematicamente sottofinanziata. E ciò è successo senza alcuna levata di scudi da parte di quei governatori che a Napoli alzano la voce e fanno vedere i muscoli mentre a Roma – per spirito di partito- quasi sempre si accucciano.

L’AMBC condivide ciò che scrive Marco Revelli: . Anche qui, anche a Mondragone. Terminiamo con una segnalazione per i più piccoli: una Guida galattica al coronavirus per bambini e bambine curiosi.

A realizzarla, parafrasando il celebre romanzo di Douglas Adams, sono stati quattro musei italiani per i bambini: il Children’s Museum di Verona https://www.cmverona.it/, Explora il museo di bambini di Roma https://www.mdbr.it/, MuBa Museo dei bambini di Milano https://www.muba.it/ e La città dei bambini e dei ragazzi di Genova https://www.cittadeibambini.net/. Qui la Guida: https://www.muba.it/files/uploads/2020/03/10/guida-galattica-al-corona-virus-a-curious-guide-for-courageous-kids.pdf. #restiamoacasa.