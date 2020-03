AMBC: “Questo è il tempo della cura e della solidarietà”

MONDRAGONE – Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa dell’Associazione Mondragone Bene Comune: “Facciamo nostro l’allarme delle organizzazioni sindacali della nostra provincia sull’emergenza Coronavirus nelle Case di riposo. Le segreterie CGIL CISL UIL e dei pensionati di Caserta hanno rivolto un appello alle Istituzioni affinché nella loro azione sia data immediata precedenza alle strutture dedicate agli anziani- RSA e Case di riposo- procedendo a controlli a tappeto su tutto il territorio della provincia, essendo le situazioni più a rischio contagio e dove possono crearsi dei focolai, come già purtroppo accaduto in diverse strutture della Campania.

L’appello, firmato anche dal nostro carissimo amico Michele Colamonici, Segretario SPI CGIL Caserta, è stato rivolto al Prefetto di Caserta, al Direttore Generale ASL di Caserta e ai Coordinamenti degli Ambiti Sociali della provincia di Caserta. Nei prossimi giorni cercheremo di capire cosa si stia facendo a Mondragone e nei comuni dell’Ambito. L’AMBC condivide quanto proposto dal Ministro Provenzano: occorre un reddito di emergenza (Rem). Ma occorrono anche aiuti comunali che si affianchino a quelli governativi. Ci sono settori della nostra economia messi in ginocchio e completamente fermi.

Si corre il rischio che tanti saranno costretti a svendere per disperazione (a chi?) le proprie attività. Sarà una Pasqua difficile per molti. Per non parlare di coloro che hanno già perso o perderanno il lavoro a causa del . Occorre subito mettere in campo aiuti concreti e, per questo, l’AMBC ha chiesto a chi ha responsabilità di governo cittadino di darsi e di pensare al bene dei cittadini, scaricando finalmente le 2 perpetue (sia quella vecchia che quella più giovane) che ha sul groppone e riconvertendo tutto ciò che si può del bilancio comunale a sostegno dell’economia cittadina e per l’assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19. Abbiamo apprezzato la disponibilità della minoranza espressa dal Consigliere Marquez a muoversi in questa direzione. Questo è il tempo della cura.

Quelle fatte circolare sono le prime proposte, ma altre se ne possono fare per stornare soldi da spese inutili o che quest’anno non si potranno fare per destinarle alla cura della nostra economia e dei nostri cittadini più fragili. Cercando però di evitare pasticci e clientele, di agire in trasparenza e mettendo tutto nelle mani degli uffici preposti (Servizi Sociali in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore) e non di qualche consigliere comunale, che resta illegittimamente delegato, ma che si eccita e diventa irrefrenabile appena sente l’odore della o di qualche ignaro alzatore di mani. E per il l’AMBC sottolinea che le risorse governative potranno essere rafforzate da ciascun Comune, con donazioni defiscalizzate di generi alimentari o di buoni acquisto o buoni sconto da parte di privati, produttori o distributori.

Inoltre, sempre l’amministrazione comunale potrà acquistare buoni spesa, buoni pasto o generi di prima necessità senza alcuna procedura di gara; il tutto per velocizzare l’operatività degli interventi, riconoscendo alle famiglie bisognose l’aiuto di cui necessitano. Qualcuno ha stimato che l’aiuto valga 400 € a famiglia. Visto però l’ampio margine dato ai comuni nella gestione di tale bonus, aspettiamo di vedere come si organizzeranno. Anche qualche regione sta intervenendo con proprie risorse aggiuntive: la regione Lazio ha stanziato 10 milioni di euro a favore dei comuni laziali per venire incontro alle famiglie in difficoltà. L’AMBC ha chiesto al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, leader dei Verdi, di sollecitare il presidente De Luca a fare altrettanto.

Questa emergenza sta condizionando anche i nostri comportamenti, facendo emergere non di rado i tratti peggiori. Potrebbe essere utile fare nostro questo efficace volantino diffuso in diverse città spagnole e in rete: . Resta a casa, così fai del bene a te e agli altri!