AMBIENTE: INAUGURATA LA PRIMA MACCHINA “MANGIAPLASTICA” IN PIAZZA PITESTI. PRESENTI ALTRI TRE IMPIANTI IN TUTTA LA CITTA’.

È stata inaugurata stamani, alla presenza dell’Assessora Comunale all’Ambiente e alla

Transizione Ecologica, Carmela Mucherino, e del consigliere comunale Andrea

Boccagna, la macchina “mangiaplastica”, una ecocompattatrice capace di accogliere

bottiglie in PET, che funziona con un sistema di premialità e che si trova in piazza Pitesti.

Questo impianto è stato acquisito dal Comune di Caserta grazie ai fondi stanziati dal

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, mentre gli altri tre, che si trovano in

via Montale, via Botticelli e via Delle Querce, sono gestiti dal Comune e sono stati forniti

dall’azienda “Garby”.

I cittadini possono conferire nella macchina “mangiaplastica” le bottiglie (separandole dal

tappo) rivolgendo il codice a barre verso l’alto. Il passaggio precedente prevede

l’introduzione della tessera sanitaria. Una volta introdotte le bottiglie, il cittadino può

scegliere di stampare un coupon, che può essere utilizzato sotto forma di sconto in alcuni

esercizi commerciali partner dell’iniziativa, o di accumulare delle premialità sulla tessera

sanitaria, da poter successivamente usare all’interno di uno dei negozi convenzionati.

La macchina “mangiaplastica” consentirà di contribuire all’aumento della percentuale di

raccolta differenziata per quel che concerne il PET, una plastica particolarmente

importante in quanto riciclabile al 100%. Un vantaggio anche in termini economici per il

Comune, che in questo modo riduce la quantità di rifiuti da conferire nei centri di raccolta.

“Ringrazio il Sindaco Carlo Marino, la Giunta e tutti i Consiglieri Comunali di Caserta – ha

spiegato l’Assessora all’Ambiente e alla Transizione Ecologica, Carmela Mucherino – per

il loro impegno nel raggiungimento di questo obiettivo. Siamo molto orgogliosi di aver

ottenuto questo risultato. Il nuovo eco-compattatore ad alta capacità ci permetterà di fare

un ulteriore passo verso la riduzione dei rifiuti in plastica e la salvaguardia dell'ambiente.

Ringraziamo il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per il contributo al

nostro progetto e quanti hanno collaborato alla realizzazione di questo nuovo impianto di

ultima generazione che porterà notevoli migliorie alla dispersione della plastica

favorendone il riciclo”.