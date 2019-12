Ambiente, l’associazione Premio GreenCare inaugura la sezione di Caserta

CASERTA – L’Associazione Premio GreenCare nell’ambito delle iniziative di promozione di una nuova e più convinta cultura ambientale per la tutela e la valorizzazione dei beni comuni green, parchi e giardini pubblici in area urbana, inaugura una nuova sezione per la città di Caserta e provincia (104 Comuni), in occasione del quinto anno delle sue attività. Presidente e vicepresidente della sezione casertana dell’associazione sono rispettivamente le dottoresse Dolores PEDUTO e Floriana MARINO.



Tra le prime attività in programma: l’espansione del GreenCare School, l’iniziativa rivolta alle Scuole Primarie che prevede il coinvolgimento di Docenti ed alunni impegnati a riflettere sul tema del senso civico green; i rapporti con le Istituzioni come la Reggia di Caserta per offrire collaborazione, finalizzata alla promozione della conoscenza del Giardino Inglese e per la valorizzazione del Giardino di Flora; la collaborazione per la realizzazione e la divulgazione di una pubblicazione sulla camelia nei giardini storici della Campania, a partire proprio dalla sua introduzione nel Giardino Inglese nel 1786.



Dolores Peduto, presidente Premio GreenCare Caserta, è nata a Buenos Aires da genitori di origine italiana. Si definisce una giardiniera errante. Biologa, lavora come tecnica esperta di botanica e del verde storico presso la Reggia di Caserta. Nel suo curriculum, la laurea all’Università degli Studi di Napoli Federico II, facoltà di Scienze biologiche, e un master di secondo livello in “Curatore di Parchi, Giardini ed Orti Botanici” tenutosi presso la facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia a Viterbo. Dal 2005 è esperto esterno per laboratori di botanica ed educazione ambientale in molti istituti scolastici della provincia di Caserta.



Floriana Marino, vicepresidente del Premio GreenCare Caserta, è una specialista nel campo della comunicazione di impresa e nel marketing dei beni di lusso. Da 23 anni è responsabile del Marketing e della Comunicazione del Centro Orafo il Tarì, di cui ha curato il lancio e il raggiungimento del successo internazionale attraverso lo sviluppo delle attività riguardanti l’immagine, la comunicazione e la promozione, nonché l’organizzazione di eventi. Ha sviluppato e promosso azioni di sinergia tra le attività di promozione delle eccellenze produttive nella gioielleria con quelle culturali espresse dal territorio.