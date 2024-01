AMBIENTE: PULIZIE STRAORDINARIE IN VIALE DELLE INDUSTRIE E IN VIA EDISON

Il Comune di Caserta ha effettuato una vasta operazione di pulizia straordinaria in Viale

delle Industrie e nel primo tratto di Via Edison, in località Lo Uttaro. L’azione rientra

nell’ambito delle attività di contrasto all’abbandono incontrollato di rifiuti ingombranti,

speciali e assimilabili agli urbani, portata avanti dal Comune di Caserta attraverso l’Ufficio

Ambiente. I mezzi della società incaricata di svolgere il servizio di igiene urbana in città

hanno provveduto a rimuovere ogni tipo di rifiuto che è stato lasciato nelle strade di tutta

l’area. Sempre nella stessa zona, a breve partiranno anche le operazioni di diserbo, che

riguarderanno sia Viale delle Industrie che le arterie circostanti. Per quanto riguarda Via

Edison, poi, stanno proseguendo i lavori, così come previsto dall’accordo siglato tra

Comune di Caserta e Asi. Si sta procedendo al rifacimento del sistema di pubblica

illuminazione, della rete idrica e degli asfalti. Prossimamente, la strada sarà

completamente riaperta.

Dopo l’operazione in zona Lo Uttaro, nuove iniziative di pulizia straordinaria sono previste

sul territorio di San Leucio, dove, in alcune zone, il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti è

purtroppo ricorrente, e in Via Ruta, in prossimità del ponte presente nel tratto compreso tra

l’area mercato e la frazione di Casolla.

“Con questa operazione di pulizia straordinaria siamo partiti dalla zona di Viale delle

Industrie – ha spiegato il Sindaco, Carlo Marino – e proseguiremo con tutti gli altri

quartieri della città. Dobbiamo contrastare con tutte le nostre forze l’odioso fenomeno

dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti, compiuto da irresponsabili che non amano

Caserta e che creano un enorme danno ambientale e di immagine all’intera comunità. A

breve avremo anche la possibilità, grazie a diverse telecamere piazzate in punti strategici

della città, di individuare e successivamente punire i trasgressori, evitando il perdurare di

questi comportamenti incivili”.