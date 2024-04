AMBITO TERRITORIALE ASL CASERTA: DOMANI, GIOVEDÌ 18 APRILE, LA CONFERENZA DEI SINDACI PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI CASERTA

Domani, giovedì 17 aprile alle ore 10,30, è in programma la conferenza dei Sindaci

appartenenti all’Ambito territoriale dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) Caserta. La riunione

riveste un’importanza particolare, in quanto vedrà la relazione illustrativa del Direttore

Generale dell’Asl Caserta, Amedeo Blasotti, sul nuovo modello organizzativo della rete di

assistenza sanitaria territoriale quale previsto dal Decreto interministeriale di natura

regolamentare del 23 maggio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale

n.144 del 22 giugno 2022 (PNRR – Salute).

I principali contenuti e standard della riforma, che ridisegna le funzioni del distretto

sanitario, sono: la casa della comunità; la Centrale operativa 116117; la Centrale

Operativa Territoriale (COT); l’infermiere di famiglia e comunità; l’unità di continuità

assistenziale; l’assistenza domiciliare; l’ospedale di comunità; la rete delle cure palliative; i

servizi per la salute dei minori, delle donne, delle coppie delle famiglie; la telemedicina.

In questa occasione è previsto anche il rinnovo dei componenti del Comitato di

rappresentanza dei Sindaci.