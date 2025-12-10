Ambulanza investe ragazzino

Genova. Martedì mattina, 9 Dicembre, un ragazzino di 12 anni, è stato travolto un’ambulanza partita per un soccorso, a sirene spiegate, mentre si apprestava a recarsi sulle strisce pedonali, per attraversare la strada e raggiungere la scuola.

Ha riportato un politrauma agli arti e un trauma cranico, ed è stato trasferito d’urgenza in gravi condizioni, dopo essere stato intubato, all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, in codice rosso, dove si trova ancora in prognosi riservata.

Sul posto, oltre alla polizia locale che ha chiuso la strada per i rilievi, sono giunte l’automedica Golf 1 e due ambulanze della Squadra emergenze, una per il bambino e l’altra per il paziente che era sul mezzo che ha travolto il 12enne e che non ha potuto riprendere servizio.

Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica del tragico incidente.