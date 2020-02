Amianto in via Mondo , lavori in corso per rimuoverlo

Caserta. Iniziamo l’ articolo con una buona notizia.Secondo indiscrezioni infatti sembra che da qualche giorno una ditta preposta stia rimuovendo l’ accumulo di ferrame e di Amianto che da qualche tempo giaceva in via Domenico Mondo nei pressi dei locali del CET dove , e questo non è un particolare di poco conto , si trova anche la sede per i volontari della protezione civile.

Dalle foto in nostro possesso si evince un particolare che merita un approfondimento. L’ amianto e il ferrame ,depositato nel cortile posteriore del CET, è stato sistemato cosi’ “bene” che lascia pensare, ci auguriamo di sbagliare, che chi ha compiuto l’ insano gesto l’ abbia fatto in modo naturale o comunque senza nessun timore di essere visto e quindi sanzionato.

Senza nulla togliere al lavoro di chi, in queste ore, sta provvedendo alla bonifica della zona incriminata, vogliamo credere che si è trattato di un gesto sporadico compiuto da qualche cittadino incivile e poco rispettoso dell’ ambiente. Non vogliamo pensare invece che la cosa possa ripetersi in futuro , magari perchè qualcuno ha pensato male di usare il cortile del CET come una discarica dove poter depositare Amianto.