Amici del Podismo Maddaloni: 50 anni di passione che vanno oltre il traguardo

Nel 2026 gli Amici del Podismo Maddaloni, storica società nata nel 1976, celebreranno un traguardo straordinario: 50 anni di attività associativa. Mezzo secolo di sport vissuto con passione, responsabilità e spirito di servizio, capace di lasciare un segno profondo nella comunità di Maddaloni e nell’intera provincia di Caserta. Quando lo sport è fatto bene, con serietà e visione, si può festeggiare mezzo secolo di storia lasciando un’impronta che va oltre il cronometro e la linea d’arrivo. È questa la sintesi del cammino degli Amici del Podismo Maddaloni: una delle società più antiche della provincia, cresciuta con l’ambizione di costruire nel tempo risultati concreti a beneficio della collettività. In cinquant’anni di attività, l’associazione ha promosso lo sport come strumento di inclusione, educazione e coesione sociale. Decine di eventi, iniziative dedicate all’attività motoria, manifestazioni aperte a tutte le età hanno raccontato Maddaloni attraverso lo sport, generando energia positiva, responsabilità sociale e attenzione alla sostenibilità. Un impegno costante che ha consolidato il legame tra associazionismo e territorio. I festeggiamenti del cinquantenario si apriranno domenica 26 aprile con la gara podistica di 10 chilometri denominata Trofeo Città di Maddaloni, appuntamento simbolo dell’associazione e tra i più attesi del calendario podistico campano. La manifestazione, inserita nel calendario di OPES Italia, rappresenta da decenni un punto di riferimento per atleti e appassionati. Il percorso urbano, che si snoda alle pendici del Monte San Michele, unisce tradizione e competitività, trasformando la gara in una vera festa cittadina. A guidare lo staff organizzativo è il presidente Domenico Servidei, custode di una tradizione costruita con dedizione da chi ha guidato la società in questi lunghi anni, contribuendo a renderla solida e riconosciuta nel panorama sportivo regionale. La scorsa edizione ha confermato il valore tecnico e organizzativo del Trofeo, capace di coinvolgere centinaia di podisti e di animare le strade cittadine in un clima di entusiasmo condiviso. Il 50° anniversario non sarà soltanto una celebrazione della memoria, ma l’inizio di una nuova tappa: la conferma che lo sport, quando è radicato nei valori autentici dell’associazionismo, può attraversare generazioni e continuare a produrre benefici duraturi per l’intera comunità. Perché cinquant’anni non sono soltanto una ricorrenza: sono la prova concreta che correre insieme significa