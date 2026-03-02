Eventi

Amici del Podismo Maddaloni: 50 anni di passione che vanno oltre il traguardo

Dal 1976 al 2026 mezzo secolo di associazionismo sportivo, impegno sociale e amore per il territorio. I festeggiamenti si aprono il 26 aprile con il Trofeo Città di Maddaloni.

Di Peppe Sacco

Nel 2026 gli Amici del Podismo Maddaloni, storica società nata nel 1976, celebreranno un traguardo straordinario: 50 anni di attività associativa. Mezzo secolo di sport vissuto con passione, responsabilità e spirito di servizio, capace di lasciare un segno profondo nella comunità di Maddaloni e nell’intera provincia di Caserta. Quando lo sport è fatto bene, con serietà e visione, si può festeggiare mezzo secolo di storia lasciando un’impronta che va oltre il cronometro e la linea d’arrivo. È questa la sintesi del cammino degli Amici del Podismo Maddaloni: una delle società più antiche della provincia, cresciuta con l’ambizione di costruire nel tempo risultati concreti a beneficio della collettività. In cinquant’anni di attività, l’associazione ha promosso lo sport come strumento di inclusione, educazione e coesione sociale. Decine di eventi, iniziative dedicate all’attività motoria, manifestazioni aperte a tutte le età hanno raccontato Maddaloni attraverso lo sport, generando energia positiva, responsabilità sociale e attenzione alla sostenibilità. Un impegno costante che ha consolidato il legame tra associazionismo e territorio. I festeggiamenti del cinquantenario si apriranno domenica 26 aprile con la gara podistica di 10 chilometri denominata Trofeo Città di Maddaloni, appuntamento simbolo dell’associazione e tra i più attesi del calendario podistico campano. La manifestazione, inserita nel calendario di OPES Italia, rappresenta da decenni un punto di riferimento per atleti e appassionati. Il percorso urbano, che si snoda alle pendici del Monte San Michele, unisce tradizione e competitività, trasformando la gara in una vera festa cittadina. A guidare lo staff organizzativo è il presidente Domenico Servidei, custode di una tradizione costruita con dedizione da chi ha guidato la società in questi lunghi anni, contribuendo a renderla solida e riconosciuta nel panorama sportivo regionale. La scorsa edizione ha confermato il valore tecnico e organizzativo del Trofeo, capace di coinvolgere centinaia di podisti e di animare le strade cittadine in un clima di entusiasmo condiviso. Il 50° anniversario non sarà soltanto una celebrazione della memoria, ma l’inizio di una nuova tappa: la conferma che lo sport, quando è radicato nei valori autentici dell’associazionismo, può attraversare generazioni e continuare a produrre benefici duraturi per l’intera comunità. Perché cinquant’anni non sono soltanto una ricorrenza: sono la prova concreta che correre insieme significa